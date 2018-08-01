صحيفة تركية: غالاتا سراي يرفض عرض نادي الهلال السعودي لضم بافيتيمبي غوميز

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي غالاتا سراي التركي قد رفض عرضًا ثانيًا من نادي الهلال السعودي لشراء المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز نظير 10 ملايين يورو.

وقالت صحيفة “mynet” التركية إن هذا هو العرض الثاني الذي يتقدم به الهلال حيث كان الأول بقيمة 7.5 مليون يورو ورفضه النادي التركي فرفع الهلال القيمة لتصل لـ 10 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة أن الهلال في انتظار رد الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم بشكتاش، الذي كان بديلًا حال فشل المفاوضات مع غوميز.

من جهة أخرى، تنتظر إدارة الهلال التقرير الفني من المدير الفني البرتغالي جيسوس للبت في مصير الثنائي أشرف بن شرقي وريفاس، كما ينتظر أن تقرّر الإدارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة خياراتها في المحترفين الخمسة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.