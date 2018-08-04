أحدها من النادي الأهلي المصري.. الهلال السعودي يتلقى 3 عروض لبيع أشرف بنشرقي

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي تلقى 3 عروض لبيع مهاجمه المغربي أشرف بنشرقي.

ويتردد أن أشرف بنشرقي خارج حسابات المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني الجديد لنادي الهلال.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” السعودية، فإن إدارة نادي الهلال تلقت 3 عروض لبيع أشرف بنشرقي، الذي انضم للهلال في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الأهلي المصري تقدم بعرض لضم بنشرقي، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن في سوق الانتقالات الشتوي المقبل؛ بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أندرلخت البلجيكي تقدم أيضًا بعرض لضم بنشرقي، إلى جانب عرض آخر من نادي الوداد الذي انتقل منه إلى الهلال.

يشار إلى أن بنشرقي لعب 7 مباريات فقط مع الهلال في بطولة الدوري السعودي، الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.