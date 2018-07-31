تقارير.. أشرف بنشرقي خارج حسابات نادي الهلال السعودي في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، استبعد المغربي أشرف بنشرقي، من حساباته في الموسم الكروي المقبل.

ووفقًا للتقارير فقد أبلغ جيسوس إدارة النادي برئاسة سامي الجابر، بعدم رغبته الفنية في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة، ورغبته في استبداله بلاعب أجنبي آخر.

وتدرس إدارة النادي حاليًا عددًا من العروض الاحترافية للاعب المغربي من أندية خليجية، وعربية، لاختيار أحدها لانتقال اللاعب، والبحث عن لاعب بديل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن مسؤولي نادي أندرلخت البلجيكي يدرسون ضم بنشرقي خلال الصيف الحالي.

وكان بنشرقي قدّم مستويات لافتة الموسم المنصرم مع الفريق الأزرق، وأسهم مع زملائه بحسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانقسمت آراء الجماهير الهلالية حيال رحيله في الفترة المقبلة، فمنهم من يؤيد رحيله واستبداله بلاعب أجنبي مؤثر، ومنهم من يرغب في بقائه لموسم آخر نظرًا لانسجامه مع الفريق.

يذكر أن الهلال تعاقد مع أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين دولار قادمًا من الوداد المغربي بعد صراع آنذاك مع أندرلخت.