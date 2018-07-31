تقارير.. إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق مع “عموري”

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إدارة نادي الهلال السعودي من التوقيع مع اللاعب الإماراتي، عمر عبدالرحمن ”عموري” بنظام الإعارة لمدة موسم واحد حيث أبدى اللاعب موافقته على عرض “الزعيم”، وبات بانتظار موافقة ناديه العين.

وأشارت التقاير إلى أن اللاعب يتواجد بالفعل حاليًا في النمسا، حيث يعسكر الفريق الهلالي هناك.

وقال الناقد الرياضي السعودي، حمد الصويلحي، عبر حسابه على “تويتر”: “إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع اللاعب عمر عبدالرحمن.. تبقى موافقة العين الإماراتي والمفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين”.

وأكدت تقارير أن الرقم الذي طلبته إدارة العين للموافقة على إعارة عموري هو 30 مليون ريال سعودي.

وكان رئيس شركة العين الإماراتي لكرة القدم، غانم الهاجري، قد فتح الباب أمام إمكانية لعب عموري للهلال، على سبيل الإعارة.

وقال الهاجري، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنَّ إدارة ناديه تسعى لتجديد عقد صانع ألعاب الفريق، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًا مع اللاعب على التجديد، وأن الخلاف على تفاصيل العقد.

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال عموري للهلال، قال الهاجري: “‏سيتم تجديد عقد عموري أولًا، ونبحث عن الخيارات الأخرى، وخيار الإعارة للهلال السعودي”.

وأردف “الذي يرضي عموري والعين نحن معه سواء للهلال، أو غيره”.