ماذا قال النيجيري أحمد موسى عن انتقاله إلى نادي النصر السعودي؟ (صورة)

قال المهاجم النيجيري أحمد موسى، إنه متحمس لخوض تحدٍ جديد مع نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وفي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال موسى: “ممتن جدًا لإتاحة الفرصة لي لبدء جزء جديد من مسيرتي مع النصر، متحمس للغاية ولا أستطيع الانتظار، أشكر الجميع على الترحيب الحار، آمل في خلق العديد من الذكريات معًا”.

???????? I am thankful for the opportunity to start the next chapter of my career with you. I am so excited and can’t wait to get started! Thank you all for the warm welcome! I hope we create many great memories together inshallah ???? @AlNassrFC @AlNassrSaudiFCe pic.twitter.com/YK3CMtK1IO

— AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) ٣ أغسطس ٢٠١٨