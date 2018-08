لماذا يعد النيجيري أحمد موسى صفقة الموسم لنادي النصر السعودي؟

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم النيجيري أحمد موسى مهاجم منتخب النسور وفريق ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف العالمي في الموسم الجديد.

ويعتبر أحمد موسى صفقة الموسم للنصر السعودي للعديد من الأسباب التي تستعرضها “إرم نيوز” في التقرير التالي:

خبرات طويلة

يملك أحمد موسى خبرات طويلة رغم أنه مازال يبلغ 26 عامًا، إلا أنه صاحب تجارب مميزة منذ لمعان نجمه في أكاديمية جي بي إس، ورحيله في عام 2008 وعمره 14 عامًا فقط، إلى نادي جوث النيجيري الذي لعب له وسجل 4 أهداف، وعمره لا يزال عند الخامسة عشر ورحل إلى كانو بيلارز.

وانتقل أحمد موسى في عام 2010 إلى هولندا عبر نادي فينلو، ولعب هناك عامين ثم انضم إلى سيسكا موسكو الروسي، ولعب 4 أعوام تألق خلالها وسجل 42 عامًا.

وانضم موسى إلى ليستر سيتي الإنجليزي، في تجربة لم تكن ناجحة ورحل معارًا إلى سيسكا موسكو في يناير الماضي.

ويملك موسى سجلًا مميزًا مع منتخب نيجيريا الذي خاض بقميصه 73 مباراة، وسجل 15 هدفًا ، وفاز بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2011 بجانب كأس الأمم الأفريقية 2013.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q

— AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) ٢ أغسطس ٢٠١٨