لماذا يعد النيجيري أحمد موسى صفقة الموسم لنادي النصر السعودي؟

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم النيجيري أحمد موسى مهاجم منتخب النسور وفريق ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف العالمي في الموسم الجديد.

ويعتبر أحمد موسى صفقة الموسم للنصر السعودي للعديد من الأسباب التي تستعرضها “إرم نيوز” في التقرير التالي:

خبرات طويلة

يملك أحمد موسى خبرات طويلة رغم أنه مازال يبلغ 26 عامًا، إلا أنه صاحب تجارب مميزة منذ لمعان نجمه في أكاديمية جي بي إس، ورحيله في عام 2008 وعمره 14 عامًا فقط، إلى نادي جوث النيجيري الذي لعب له وسجل 4 أهداف، وعمره لا يزال عند الخامسة عشر ورحل إلى كانو بيلارز.

وانتقل أحمد موسى في عام 2010 إلى هولندا عبر نادي فينلو، ولعب هناك عامين ثم انضم إلى سيسكا موسكو الروسي، ولعب 4 أعوام تألق خلالها وسجل 42 عامًا.

وانضم موسى إلى ليستر سيتي الإنجليزي، في تجربة لم تكن ناجحة ورحل معارًا إلى سيسكا موسكو في يناير الماضي.

ويملك موسى سجلًا مميزًا مع منتخب نيجيريا الذي خاض بقميصه 73 مباراة، وسجل 15 هدفًا ، وفاز بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2011 بجانب كأس الأمم الأفريقية 2013.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) ٢ أغسطس ٢٠١٨

قدرات مميزة

تعكس الأرقام أن أحمد موسى مهاجم متميز، ويملك قدرات كبيرة خاصة أنه في الموسم الماضي كان يلعب في الدوري الإنجليزي.

في الموسم الماضي، خاض أحمد موسى 23 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 6 أهداف مع ليستر سيتي وسيسكا موسكو، وهو ما يؤكد أن النصر تعاقد مع لاعب في أوج تألقه وجاهزيته.

وفي كأس العالم، ظهر موسى بصورة رائعة وسجل هدفين في مونديال روسيا.

مهاجم سوبر

يتميز أحمد موسى بأنه صفقة من العيار الثقيل، لأنه يجيد اللعب كمهاجم صريح أو متأخر أو جناح وكلها أدوار يحتاجها اللاعب النيجيري.

وأكد خالد بيومي، المحلل الكروي الشهير، لـ”إرم نيوز” أن أحمد موسى إضافة قوية لأي فريق، موضحًا أن اللاعب النيجيري يملك قدرات وسرعات ستساعد النصر على المنافسة بكل قوة من أجل العودة إلى البطولات.

وأضاف: “موسى لاعب موهوب ومتميز ويستطيع أن يفيد النصر لأنه جوكر هجومي يلعب في كل مراكز الهجوم، ويتفاعل مع طريقة 4-3-3 كجناح هجومي، وأيضًا 4-4-2 كمهاجم متأخر، أو رأس حربة صريح”.

رسمياً ..

أنهت إدارة نادي #النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى

حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات . pic.twitter.com/pLAGiqEFju — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ أغسطس ٢٠١٨

الصفقة المنتظرة

كان نادي النصر بحاجة إلى مهاجم عالمي وسوبر في الفترة القادمة، خاصة أنه عانى في مركز رأس الحربة خلال الموسم الماضي.

ومنذ تراجع مستوى محمد السهلاوي والنصر لا يجد ضالته في المهاجم المميز الذي يقود الخط الأمامي، وهو ما يزيد من أهمية صفقة أحمد موسى.