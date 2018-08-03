رسميًا… نادي النصر السعودي يضم النيجيري أحمد موسى (صور)

أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، رسميًا، تعاقده مع المهاجم النيجيري أحمد موسى، بعقد مدته 4 أعوام، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وكتب نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه مدة 4 أعوام”.

ولم يكشف النصر عن قيمة الصفقة لكن تقارير سعودية قدرتها بـ 40 مليون يورو.

ويبلغ أحمد موسى من العمر 25 عامًا، وسجل 15 هدفًا في 73 مباراة مع منتخب نيجيريا، بينها 4 أهداف في 7 مباريات في كأس العالم 2014 و2018.

وسجل أحمد موسى 9 أهداف وصنع 6 في 23 مباراة موسم 2016/2017 مع ليستر سيتي في جميع المسابقات

ولعب أحمد موسى لأندية في في في فينلو وسسكا موسكو الروسي وليستر سيتي، وكان في تشكيلة منتخب نيجيريا عندما أحرز بطولة كأس الأمم الأفريقية العام 2013.