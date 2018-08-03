نادي النصر السعودي يقترب من التعاقد مع جوناس غونسالفيس مهاجم بنفيكا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن ساعات قليلة تفصل الإدارة بالإعلان عن تعاقدها مع المهاجم البرازيلي جوناس غونسالفيس أوليفيرا مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وبحسب تلك المصادر فإن النصر عرض على اللاعب 5.2 مليون يورو سنويًا بخلاف نحو 15 مليون يورو لبنفيكا لأجل السماح للاعب بالانتقال.

واللاعب هو ثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ بنفيكا بـ 122 هدفًا في أربعة مواسم لعبها مع الفريق منذ انضمامه إليه في 2014.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان هدفًا لبالميراس، وسانتوس البرازيليين، بيد أن عرض النصر كان لا يقاوم.

يذكر أن “النصر” بهذا التعاقد حال إتمامه سيكون أغلق ملف لاعبيه الأجانب بـ 5 من اللاعبين الجدد بعد استمرار يوفيني، وفوزير.