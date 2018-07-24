هل ينجح النصر في خطف البرتغالي غوناس من نادي الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي النصر السعودي قد دخل بقوة في المنافسة لأجل الفوز باللاعب البرازيلي جوناس غونسالفيس أوليفيرا، أبرز مهاجمي بنفيكا والكرة البرتغالية في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية الشهيرة أن غوناس سيجتمع مع رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا لتحديد مستقبله مع النادي البرتغالي بالتجديد أو الانتقال للكرة السعودية علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه البرتغالي في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة أبولا إن سامي الجابر رئيس نادي الهلال، اجتمع مع فييرا أثناء المفاوضات مع كاريلو بيد أن الأرقام التي عرضها الهلال كانت أقل بكثير من طموحات مسؤولي بنفيكا بعكس ما جاء في عرض النصر.

وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن منح اللاعب نحو 7.5 مليون يورو في ثلاث مواسم وهو رقم غير عادي للاعب البرازيلي.

اللاعب شارك الموسم الماضي في 30 مباراة سجل 34 هدفًا وصنع 6 آخرين وأضاع 12 فرصة محققة ويبلغ من العمر 34 عامًا لعب مع بنفيكا أربع مواسم سجل فيهم 122 هدفاً.