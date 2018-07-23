حقيقة انتقال الحارس ياسر المسيليم إلى نادي النصر السعودي

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب الحارس ياسر المسيليم من الانضمام لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن الحارس سيبقى في الأهلي، ولن ينتقل إلى النصر، وإن كل ما يدور عن توقيعه أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار مع الفريق حتى اعتزاله.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الحارس الدولي، وحارس الأهلي ياسر المسيليم بات على رادار النصراويين، الذين يرغبون في استقطاب اللاعب لدعم صفوف الفريق الأول. وفي حال نجاحهم بنقل خدمات المسيليم، فإن الأوروغوياني دانيال كارينيو، مدرب الفريق، سيفضّل عدم جلب حارس أجنبي.

ويعاني النصر كثيرًا في مركز حراسة المرمى على الرغم من التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير، حيث تعتقد الجماهير أن الحارس لا يلبي طموحاتهم.

يذكر أن إدارة النصر تسعى كمحاولة أخيرة إلى التعاقد مع حارس أجنبي، وأن الحارس الياباني إيغي كواشيما هو من تضع إدارة النصر العين عليه.