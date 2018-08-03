رسميًا.. نايف هزازي يعود للدوري السعودي من بوابة نادي أُحد (صور)

نجحت إدارة نادي أُحد السعودي، في إقناع المهاجم نايف هزازي، بالعودة إلى الدوري السعودي، بعد مسيرة احترافية قصيرة في الدوري الروماني.

وكتب النادي السعودي على “تويتر”: “أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب نايف هزازي لمدة موسم قابل للتجديد.

ولم يكشف أي من الطرفين التفاصيل المالية للصفقة.

وخاض هزازي، البالغ من العمر 31 عامًا، تجربة احترافية خارجية في الدوري الروماني منذ أبريل الماضي، عندما وقّع عقدًا مع نادي بوتوساني.

وسبق لهزازي أن لعب لأندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون، قبل أن يتجه لرومانيا.