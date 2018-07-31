كاريلو: نادي الهلال السعودي “الفريق الأكبر في آسيا” (فيديو)

تحدث البيروفي أندريه كاريلو، عن انضمامه لنادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مسيرته، واصفا “الزعيم” بأنه “الفريق الأكبر في آسيا”.

وقال كاريلو في تصريحات للمركز الإعلامي للهلال: “مقابلة رئيس النادي سامي الجابر، واجتماعنا في مدريد، كان أمرًا مهمًا ومحوريًا في عملية انتقالية”.

وعبر كاريلو عن سعادته بالعمل مع جورجي جيسوس، مدرب الهلال ومدربه السابق في سبورتنغ لشبونة، مضيفًا: “أتلقى معاملة رائعة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من قبل إدارة النادي”.

وتعاقد الهلال مع كاريلو من صفوف بنفيكا البرتغالي، خلال فترة انتقالات الصيف الحالية.

وتابع: “حب الجماهير للنادي وعشقها له يسعدني، ويدفعني لتقديم أفضل أداء مع الهلال”.

وعن معسكر النمسا، قال نجم بيرو: “أجواء المعسكر رائعة، الجميع أظهر لي كل ود وحب منذ وصولي، ونحن نتكاتف لتحقيق أفضل استفادة والخروج بأفضل شكل، لدينا لاعبين بإمكانيات عالية”.