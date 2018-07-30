ما حقيقة اشتباك محمد كنو وعبدالله عطيف خلال مباراة الهلال وأخيسار؟ (فيديو)

ما حقيقة اشتباك محمد كنو وعبدالله عطيف خلال مباراة الهلال وأخيسار؟ (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز

تداول مغردون سعوديون فيديو لنزول جورجي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إلى أرضية الملعب خلال مباراة الهلال وأخيسار التركي الودية الاستعدادية؛ لطرد لاعبي الفريق عبدالله عطيف ومحمد كنو بعدما اشتبكا معًا.

ودشن مغردون منتمون لأندية منافسة للهلال هاشتاغ #كنو_يجلد_عطيف لإبراز الاشتباك.

وانشغل مشجعو نادي النصر أمس بخبر وجود شيشة بمعسكر الفريق بسويسرا.

وسبق أن اشتبك كنو مع زميله بمنتخب السعودية محمد السهلاوي خلال مباراة السعودية وألمانيا الودية قبل كأس العالم.

وتغلب الهلال على فريق أخيسار سبور التركي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما في النمسا.

سجل للهلال ادواردو وخربين والشلهوب.

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