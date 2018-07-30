تقارير.. العين الإماراتي يوافق على إعارة عموري لنادي الهلال السعودي بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية عن إرسال نادي الهلال السعودي عرضًا إلى العين الإماراتي لضم عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن” السعودية عبر مصادرها، فإن إدارة نادي العين وافقت على عرض نظيرتها في نادي الهلال، بشأن انتقال “عموري” للهلال بنظام الإعارة لمدة سنة شريطة تجديد عقده مقابل مبلغ مالي ضخم، بعدما تلقى عرضين من الهلال والأهلي للظفر بخدمات اللاعب، إضافة إلى تلقي عروض أخرى من أندية فرنسية وصينية وإسبانية.

وأوضحت الصحيفة، أن عموري رفض عرض الأهلي بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لن يخوض أي تجربة في الدوري السعودي إلا عبر نادي الهلال الذي بدأ معه مسيرته الكروية عام 2000، وهو في عمر التاسعة، واللاعب من مواليد المملكة، قبل أن ينضم إلى العين عام 2006 وهو في الـ15 من عمره، ثم صعد إلى الفريق الأول عام 2008، ولعب أول مباراة موسم 2009.

وأكدت المصادر أن اللاعب وإدارة ناديه اشترطا مبلغ 30 مليون ريال للموسم الواحد، خصوصًا بعدما اتفقت إدارة النادي الإماراتي مع عموري على تجديد عقده، الذي سينتهي بنهاية 2018، لتتم إعارته للهلال السعودي أو أحد الأندية الراغبة في التوقيع معه، وكان عموري يتقاضى خلال الفترة الماضية التي قضاها مع البنفسجي ما يفوق 17 مليون ريال سنويًا.

وحصل عموري خلال مشواره الرياضي -حتى الآن- على عدد من الجوائز والألقاب أبرزها، أنه أسهم في تحقيق المنتخب الأولمبي الإماراتي كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2010، وشارك في دورة الألعاب الآسيوية 2010م التي حقق فيها منتخب الإمارات الميدالية الفضية، ومثل الإمارات في نهائيات أمم آسيا 2011 كأصغر لاعب إماراتي، وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي صاعد (2010)، ونال جائزة أفضل لاعب صاعد في دوري المحترفين مرتين 2009 و2011، وجائزة أفضل لاعب في خليجي 21، وجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016.