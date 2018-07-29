استبعاد سالم الدوسري من مباراة الهلال وأخيسار التركي الودية

استبعاد سالم الدوسري من مباراة الهلال وأخيسار التركي الودية

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

استبعد البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، لاعب الفريق، من المشاركة في المباراة الودية أمام أخيسار التركي اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية للهلال على موقع “تويتر”، فإن الاستبعاد جاء بعد تعرض الدوسري لشدّ في العضلة الخلفية.

ويخوض نادي الهلال، مساء اليوم مباراته الودية الرابعة أمام نظيره أخيسار سبور التركي ضمن معسكره الإعدادي الذي تحتضنه مدينة ليدز النمساوية.

وكان “الزعيم” أدى ثلاث مباريات ودية خلال معسكره من أصل 5 مباريات سيؤديها الفريق في معسكره، إذ كسب تجربتيه الأولى بخماسية في شباك رابيد والثانية أمام رادوملي السلوفيني بثلاثية وخسر الثالثة بثنائية أمام دوسلادروف الألماني.

وسيتواجد سامي الجابر، رئيس النادي، الذي غادر إلى النمسا، أمس، لحضور المباراة والوقوف على معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

اترك تعليقاً
قائمة القراءة