نادي الهلال السعودي يعيد مفاوضاته مع المهاجم بافيتيمبي غوميز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي أعادت فتح باب المفاوضات مع المهاجم بافيتيمبي غوميز، بعد رفضه تجديد العقد مع غالاطا سراي لعدم قناعته بالمبلغ المقدم من النادي التركي.

وكان غوميز، رفض فكرة الرحيل عن إسطنبول هذا الصيف، إذ عرض الهلال سابقًا 6.5 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

وأشارت صحيفة “الرياض”، اليوم الأحد، إلى أن إدارة الهلال، برئاسة سامي الجابر، قدّمت عرضًا للمهاجم الفرنسي بقيمة 10 ملايين يورو (ما يقرب من 50 مليون ريال سعودي) لكسب خدماته خلال الموسم المقبل.

وعقد المفاوض الهلالي اجتماعه مع ممثلي غالاطا سراي بشأن انتقال اللاعب، منتظرين الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، رغبةً من إدارة “الزعيم” بإنهاء ملف المهاجم الأجنبي بصورة عاجلة لينضم إلى المعسكر المقام في النمسا.

غوميز (32 عامًا) لعب 40 مباراة مع غالاطا سراي سجل 32 هدفًا كأعلى مستوى تهديفي له خلال مسيرته الكروية.

ولعب غوميز مع عدد من الأندية الأوروبية أشهرها ليون الفرنسي والذي مثله من 2009 إلى 2014، خاض فيها 244 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 95 هدفًا.

ومثَّل غوميز -أيضًا- فريق سوانزي الإنجليزي لمدة موسمين (71 مباراة 17 هدفًا)، وفريق أولمبيك مرسيليا لمدة موسم واحد (34 مباراة 21 هدفًا)، قبل أن ينتقل لغالاطا سراي 2018 – 2017 .