يزيد الراجحي يحقق المركز الأول في أطول رالي بالعالم

حقق السعودي يزيد الراجحي سائق فريق إكس ريد ميني جون كوبر وركس المركز الأول في ختام رالي سيلك واي، اليوم الجمعة.

ونجح الراجحي في تحقيق هذا الإنجاز بعد منافسة استمرت 7 أيام في فئة T1.

وأصبح الراجحي، البالغ من العمر 36عامًا، أول عربي يحقق لقب أطول رالي في العالم.

وسبق أن حقق الراجحي المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري، والمركز الثاني رالي سيلكواي، والمركز الثاني رالي أبوظبي تحدي الصحراء، والمركز الأول رالي حائل نيسان فئة T1.