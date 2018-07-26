رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يضم منصور الحربي (فيديو)

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في التوقيع مع ظهير أيسر النادي الأهلي، اللاعب منصور الحربي، لينضم للاعب علي الزقعان الذي كان وقّع في وقت سابق.

وسيرتدي ظهير الأهلي سابقًا الرقم 31 مع فريقه الجديد الاتحاد.

وكان منصور الحربي مشاركًا بصورة أساسية مع الأهلي الموسم الماضي على حساب المصري محمد عبدالشافي؛ بسبب اقتناع المدرب السابق سيرجي ريبروف به.

وجاءت عودة عبدالشافي من جديد للأهلي بعد أن أنهى إعارته مع الفتح، لتشكل سطر النهاية في علاقة الحربي مع فريقه السابق.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق التعاقد مع علي الزقعان بعقد إعارة لموسم واحد.