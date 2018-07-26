النادي الأهلي السعودي يقرر الاستغناء عن عقيل بلغيث

قرَّرت إدارة النادي الأهلي السعودي الاستغناء عن لاعب الفريق عقبل بلغيث بناءً على توصية من المدير الفني للفريق بابلو غويدي.

وقرَّر المدرب الاستغناء عن اللاعب بعد متابعته خلال مباريات الفريق للموسم الماضي، وتدريبات الفريق في المعسكر الحالي في النمسا.

وسينضم بلغيث لعدد كبير من اللاعبين تم الاستغناء عنهم، مثل: منصور الحربي، ووليد باخشوين، ومصطفى بصاص، وعلي الزبيدي، وصالح العمري، وإسلام سراج، إضافة للمحترفين فيتفاتزيديس، وليوناردو، وكلاوديمير.

ولعب بلغيث للأهلي منذ العام 2012، وحقق العديد من البطولات.