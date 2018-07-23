ياسر المسيليم على رادار نادي النصر السعودي لدعم حراسة مرمى “العالمي”

كشفت تقارير صحفية عن فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، فإن إدارة النصر ترغب في استقطاب المسيليم لتدعم صفوف الفريق الأول، وحال نجاحها فإن الأوروغوياني دانيال كارينيو، مدرب الفريق، سيفضل عدم جلب حارس أجنبي.

وترى الإدارة النصراوية أن تواجد المسيليم مع وليد عبدالله وعبدالله العويشير القادم من الفتح هذا الموسم، والشاب زيد البواردي كافٍ لحراسة مرمى النصر في الموسم المقبل.

وتناوب المسيليم على حراسة مرمى فريقه الأهلي مع زميله محمد العويس خلال الموسم الماضي، وحال حضر للنصر فإن فرصته للمشاركة بشكل أساسي تبدو الأغلب لتفوقه على بقية حراس النصر.

ويمتد عقد المسيليم مع الأهلي حتى منتصف 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى، إلى دخول إيجي كاواشيما، حارس فريق ميتز الفرنسي والمنتخب الياباني، دائرة اهتمامات النصر، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مباريات كأس العالم روسيا 2018.

ويُعد المخضرم إيجي كاواشيما جزءًا من تاريخ منتخب اليابان لأكثر من عقد من الزمن، وشارك في كأس العالم 3 مرات في 2010 و2014 و2018.