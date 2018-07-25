نادي الهلال السعودي يسقط بثنائية أمام فورتونا دوسلدورف الألماني (فيديو)

نادي الهلال السعودي يسقط بثنائية أمام فورتونا دوسلدورف الألماني (فيديو)

في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكره التحضيري في النمسا.

المصدر: فريق التحرير

تلقى نادي الهلال السعودي هزيمة بثنائية نظيفة، أمام فريق فورتونا دوسلدورف الألماني، في ثالث مبارياته الودية بمعسكره التحضيري في النمسا.

وأحرز نادي فورتونا الهدف الأول في شباك الهلال في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول.

وتلقى الهلال الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الثاني.

وعقب المباراة، كشف نادي الهلال السعودي عن قميص الفريق الكروي الأول الجديد، الذي سيخوض فيه منافسات الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال على موقع “تويتر” صورًا للقميص الجديد تحت كلمتين فقط “فخامة الزعيم”، وأشار نادي الهلال إلى أن القميص سيتم طرحه في الأسواق للجماهير، غدًا الخميس.

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