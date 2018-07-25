نادي الهلال السعودي يسقط بثنائية أمام فورتونا دوسلدورف الألماني (فيديو)

تلقى نادي الهلال السعودي هزيمة بثنائية نظيفة، أمام فريق فورتونا دوسلدورف الألماني، في ثالث مبارياته الودية بمعسكره التحضيري في النمسا.

وأحرز نادي فورتونا الهدف الأول في شباك الهلال في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول.

هدف اول فريق فورتونا الألماني في مرمى الهلال السعودي كـــاملا FULL HD pic.twitter.com/9gEUpWreUa — F24 (@iif24hd) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وتلقى الهلال الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الثاني.

هدف الثاني الالماني pic.twitter.com/Oxx94smGrT — F24 (@iif24hd) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وعقب المباراة، كشف نادي الهلال السعودي عن قميص الفريق الكروي الأول الجديد، الذي سيخوض فيه منافسات الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال على موقع “تويتر” صورًا للقميص الجديد تحت كلمتين فقط “فخامة الزعيم”، وأشار نادي الهلال إلى أن القميص سيتم طرحه في الأسواق للجماهير، غدًا الخميس.