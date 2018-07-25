رسميًا.. نادي الهلال السعودي يعير سيروتي إلى إنديبندينتي الأرجنتيني‬

كشفت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، رسميًا عن إعارة الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي، لاعب الفريق، إلى إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسم واحد مع أفضلية شراء العقد.‬

‫وجاء قرار إدارة الهلال بإعارة سيروتي، عقب إتمام التعاقد مع البيروفي أندري كاريلو، الذي يلعب في ذات المركز.‬

???? إدارة نادي #الهلال تعير "سيروتي لنادي إنديبندينتي pic.twitter.com/LfXKu6uLuw — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 24, 2018

‫وكان الأرجنتيني سيروتي غادر معسكر الهلال منذ وقت مبكر، بعد أن أعطت الإدارة الهلالية موافقتها على العرض المقدم من النادي الأرجنتيني، بشأن استعارة اللاعب، لمدة موسم واحد بمقابل يصل إلى مليوني ريال.‬

‫ يذكر أن الأرجنتيني التحق بصفوف الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.