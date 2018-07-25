نادي النصر السعودي يفاوض ياغو أسباس مهاجم منتخب إسبانيا

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع ياغو أسباس لاعب سيلتافيغو ومنتخب إسبانيا الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، وسجل هدفًا في شباك المنتخب المغربي.

ويبلغ أسباس 30 عامًا.

وبحسب “دوري بلس” فإن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 40 مليون يورو، غير أن النصر دخل في مفاوضات من أجل تقيص المبلغ وتسهيل إتمام الصفقة.

وحاول النصر التعاقد مع النيجيري أحمد موسى لاعب ليستر سيتي، غير أن الصفقة فشلت بسبب مغالاة ناديه في الأمور المالية.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي النصر قد دخل بقوة في المنافسة؛ لأجل الفوز باللاعب البرازيلي جوناس غونسالفيس أوليفيرا، أبرز مهاجمي بنفيكا والكرة البرتغالية في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية الشهيرة إن غوناس سيجتمع مع رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا لتحديد مستقبله مع النادي البرتغالي بالتجديد أو الانتقال للكرة السعودية، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه البرتغالي في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة أبولا إن سامي الجابر رئيس نادي الهلال، اجتمع مع فييرا أثناء المفاوضات مع كاريلو، بيد أن الأرقام التي عرضها الهلال كانت أقل بكثير من طموحات مسؤولي بنفيكا بعكس ما جاء في عرض النصر.

وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن منح اللاعب نحو 7.5 مليون يورو في ثلاثة مواسم، وهو رقم غير عادي للاعب البرازيلي.

اللاعب شارك الموسم الماضي في 30 مباراة سجل 34 هدفًا وصنع 6 آخرين وأضاع 12 فرصة محققة، ويبلغ من العمر 34 عامًا لعب مع بنفيكا أربعة مواسم سجل فيهم 122 هدفًا.