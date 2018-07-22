رامون دياز يصالح جماهير نادي الاتحاد السعودي بهذه الطريقة (فيديو)

وجه رامون دياز، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، رسالة لأنصار الفريق، يطمئنهم خلالها على أحوال المعسكر الإعدادي.

وقال دياز، خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أطمئن جماهير الاتحاد على المعسكر الإعدادي، إنه يسير على مايرام، اللاعبون يبذلون مجهودا جبارا خلال تدريبات الإعداد”.

وأضاف: “المرحلة الأولى دائما تكون قوية في الإعداد، كل الإمكانيات متوفرة عندنا، وينقصنا بعض الأمور التي سوف نعمل عليها جيدا”.

???? | تصريح مدرب الفريق الأول رامون دياز #النمور_في_النمسا pic.twitter.com/jNUgrjyPnt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بهاشتاغ #طرد_دياز_مطلب_اتحادي على خلفية تصريحات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي لـtyc sports، التي تحدث خلالها عن خليفة سامباولي في تدريب منتخب الأرجنتين