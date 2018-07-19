هل يرحل رامون دياز عن نادي الاتحاد السعودي؟.. هذه تفاصيل الأزمة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بهاشتاغ #طرد_دياز_مطلب_اتحادي على خلفية تصريحات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي لـtyc sports، التي تحدث خلالها عن خليفة سامباولي في تدريب منتخب الأرجنتين.

وقال دياز إن أي مدرب أرجنتيني يتمني قيادة منتخب بلاده.

دياز صرح ل قناة Tyc وهذا التصريح مترجم https://t.co/UBTyeP2bAR مترجمين اخبار لايهمهم استقرار الاتحاد نشرو التصريح في صورة وكذبو في ترجمته #الاتحاد_في_الطريق_الصحيح

#جمهور_الاتحاد_يحبك_ديازpic.twitter.com/AdOKfUsQCJ — ثامر اليزيدي (@Thamer_n18) July 19, 2018

ومع انتشار الهاشتاغ على تويتر، قال المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد فواز الشريف :”نحن نثق بالمدرب الارجنتيني دياز كمدرب محترم ومحترف، ونثق قبل ذلك أن #الاتحاد_أولا، بل الاتحاد أكبر من الأسماء وليس فينا من هو أكبر من الكيان، ومع كل ما يدور أحب أن اُطمئن الجمهور العزيز، دياز مرتبط بعقد وعليه شرط جزائي مجزٍ، وفي كل الأحوال الأمنيات حق للجميع”

“#الاتحاد_في_الطريق_الصحيح، هذا العنوان أزعج الكثير بل إن جهودهم وعملهم لم تكن في مستوى #العميد فبالأمس كان الحديث عن العمادة واليوم الحديث عن المدرب، الإعلام الأرجنتيني منذ خروج منتخبه من المونديال لا حديث لهم إلا خورخي سامباولي وبديله واستضافوا 6 مدربين حتى الآن منهم دياز”.

“هذا الوسم ليس اتحاديًا #طرد_دياز_مطلب_اتحادي، الرجاء من الاتحاديين المشاركة في هذا????????وتبادل النقاش سويًا وغدًا سننشر لكم مشروع الاتحاد في 100 يوم فقط ونسمع الاّراء والاقتراحات، #الاتحاد_في_الطريق_الصحيح”.

وعلّق حساب اتحاد للأبد :”العميد أنهى ملف الأجانب قبل بداية الموسم بشهر تقريبًا.. لذلك هو مستقر إداريًا وفنيًا وماليًا.. إنه يزعجهم استقرار #الاتحاد”.

“نعم #الاتحاد_في_الطريق_الصحيح “.

Disfrutando de una buena pretemporada en Austria con este gran club @ittihad pic.twitter.com/It2qFTWKFt — Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) July 18, 2018

وفي نفس التوقيت غرد إيميليانو دياز، نجل رامون دياز فور توتر الأجواء “نستمتع بفترة الإعداد مع هذا الفريق الرائع”.

يذكر أن إيميليانو هو المتحدث باسم والده، ووكيله ومساعده في نفس الوقت.