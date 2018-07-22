البطولة العربية للأندية.. الجزيرة الإماراتي يوافق على طلب نادي النصر السعودي

قال نادي الجزيرة الإماراتي، إنه وافق على طلب منافسه النصر السعودي، بنقل مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، إلى ملعب محمد بن زايد.

وكتب نادي الجزيرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في إطار العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين، وافقت إدارة الجزيرة على طلب النصر السعودي بنقل مباراة الذهاب بين الفريقين بدور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، إلى ملعب محمد بن زايد بتاريخ 13 أغسطس، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بتاريخ 29 سبتمبر”.

وكان الوصل الإماراتي قد أعلن في وقت سابق، موافقته على تقديم موعد مباراته مع الاتحاد السعودي، في البطولة ذاتها لمدة 3 أيام.

يشار إلى أن بطل المسابقة يحصل على 6 ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، كما سيُصرف لكل فريق مشارك في البطولة، مبلغ، يزداد بتقدمه في المسابقة.