لمغالاة ناديه.. إدارة نادي النصر السعودي تصرف النظر عن ضم النيجيري أحمد موسى

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي قرارًا رسميًا بصرف النظر عن استكمال المفاوضات مع النيجيري أحمد موسى، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وقال عادل الخنين، الصحفي بجريدة “الاقتصادية”، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد: “إدارة نادي النصر تصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب أحمد موسى لمغالاة ناديه”.

رسميا : ادارة النصر تصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب احمد موسى لمغالاة نادية — عادل الخنين (@adelalkneun) July 22, 2018

وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن إدارة النصر في طريقها للإعلان الرسمي عن التعاقد مع الدولي النيجيري، رغم أن المفاوضات مرت بمرحلة صعبة أمس، بعدما رفض ليستر عرض النادي السعودي لضعف المقابل المالي.

وعرض النصر 12 مليون جنيه إسترليني، بينما يرغب ليستر سيتي، في تعويض المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب (16.6 مليون جنيه إسترليني).

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الإدارة النصراوية حسمت الصفقة مقابل 40 مليون دولار، ويشمل هذا المبلغ قيمة الانتقال وما سيحصل عليه اللاعب خلال تواجده في النادي.

وأضافت المصادر، أن النصر ينتظر وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع أحمد موسى.

ولمع أحمد موسى في مونديال روسيا الأخير، رغم خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، وسجل هدفين لنيجيريا في مرمى آيسلندا، ورشح هدفه الثاني لأفضل أهداف المونديال الأخير.