تضارب التقارير بشأن عودة مفاوضات نادي النصر السعودي مع النيجيري أحمد موسى

تضاربت التقارير التي تتحدث عن مفاوضات نادي النصر السعودي مع الجناح النيجيري أحمد موسى، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، عن رفض ليستر سيتي عرضًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني من النصر لضم أحمد موسى.

ليستر سيتي دفع 16.6 مليون جنيه إسترليني لنادي سسكا موسكو الروسي في 2016 من أجل ضم أحمد موسى، والنادي الإنجليزي يرغب في الحصول على المبلغ نفسه في حالة رحيل اللاعب، وفقا للشبكة الشهيرة.

ورحل أحمد موسى معارًا من ليستر سيتي إلى سسكا موسكو من جديد في يناير 2018 قبل أن تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.

فيما تداول مغردون أخرين صورًا لمحادثة على تطبيق “واتس آب”، تقول إنها لوكيل أعمال اللاعب، الذي أكد عودة المفاوضات بين الطرفين بعدما رفع النادي السعودي عرضه إلى 15 مليون إسترليني، ما يعادل 65 مليون ريال سعودي.

محادثة واتس آب مع وكيل أعمال اللاعب " احمد موسى " تشير الى بيع اللاعب لـ #النصر بـ 15 مليون دولار ???? ! pic.twitter.com/fRzjotT0d2 — ﮼رحال، ..✍ (@rahaal25) July 21, 2018

ولعب أحمد موسى 33 مباراة بقميص ليستر سيتي ونجح في تسجيل 5 أهداف.

النيجيري الدولي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخير في روسيا ونجح في تسجيل هدفين في مرمى آيسلندا.