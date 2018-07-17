هل تدخل نادي الهلال في الصفقة؟.. فشل مفاوضات النصر السعودي مع أحمد موسى

كشفت تقارير صحفية عن فشل محاولات نادي النصر السعودي، في ضم اللاعب أحمد موسى من بين صوف ليستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “يو إف إم”، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة النصر صرفت النظر عن استكمال مفاوضاتها مع النجم النيجيري، بعد ارتفاع القيمة المالية للتعاقد، وتجاوزها حاجز 40 مليون جنيه إسترليني، بعدما بذلت جهودًا كبيرة لإكمال الصفقة.

هذا وأشارت صحيفة “سبق”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بعد فرحة الجماهير النصرواية بالتوقيع مع طيران الإمارات، جماهير العالمي تُصدم بتعثر المفاوضات مع أحمد موسى بسبب طلبه حصه من الإعلانات والرعايات، التي كان آخرها التوقيع مع طيران الإمارات، وأنباء عن عودة الهلال مجددًا للتفاوض مع اللاعب بدعم مالي كبير”.

بعد فرحة الجماهير النصرواية بالتوقيع مع طيران الامارات جماهير العالمي تصدم بتعثر المفاوضات مع أحمد موسى بسبب طلبه حصه من الإعلانات والرعايات التي كان اخرها التوقيع مع طيران الإمارات وانباء عن عودة الهلال مجدداً للتفاوض مع الاعب بدعم مالي كبير #طيران_الامارات_يرعي_العالمي pic.twitter.com/OY7douOIvs — صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) July 17, 2018

وكان موقع “Leicester Mercury” المهتم بأخبار نادى ليستر سيتى، قد ذكر أن أحمد موسى بات قريبًا من النصر فى صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 198 مليون ريال سعودى، ما يجعله أغلى صفقة فى تاريخ الدوري السعودي.

وكان موسى معارًا من ليستر سيتي إلى فريقه القديم سسكا موسكو قبل انتهاء إعارته، ليعود مرة أخرى إلى فريقه الإنجليزي مجددًا.

وتألق أحمد موسى فى كأس العالم 2018 رغم خروج نيجيريا من الدور الأول، وقد سجل ثنائية لمنتخب بلاده فى شباك آيسلندا بالجولة الثانية من البطولة، قبل الخسارة أمام الأرجنتين 2-1 فى الجولة الثالثة.