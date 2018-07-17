زي نادي النصر السعودي الجديد.. اللون الأبيض يظهر للمرة الأولى في تاريخ “العالمي” (صور)

كشفت تقارير صحفية عن شكل الزي الجديد لنادي النصر السعودي، والذي سيرتديه اللاعبون في الموسم الجديد للدوري، حيث سيوضع عليه شعار الخطوط الجوية الإماراتية.

وأوضحت صحيفة “الرياضية”، أن إدارة النادي برئاسة سعود السويلم تتكتم على تفاصيل صفقة الناقل الجوي الإماراتي، دون الإفصاح عن قيمة العقد المبرم بين النادي والشركة الإماراتية.

وسيزين شعار “طيران الإمارات” قمصان النصر أسوة بمجموعة أندية عالمية أشهرها ” ريال مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي، آرسنال الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، هامبورج الألماني، أولومبياكوس اليوناني ونيويورك كزموس الأمريكي”.

وأصبح النصر أول نادٍ سعودي ترعاه شركة طيران الإمارات، التي دخلت بقوة لسوق الرعاية الرياضية، كما تعد الصفقة أولى الصفقات الاستثمارية لإدارة النادي الأصفر تحت رئاسة سعود السويلم، والذي نوه قبل شهور مضت عن اعتزامه توقيع أكبر صفقة رعاية في تاريخ النادي، بعد أن غابت شعارات الشركات عن قمصان الفريق الموسم الماضي.

فيما أشارت العربية إلى أن الزي البديل ولأول مرة سيكون باللون الأبيض، إذ يعرف عن نادي النصر لونيه الرئيسيين “الأزرق والأصفر”.

ويغلب اللون الأزرق على قميص النصر الأساسي، بينما يكون “الشورت” باللون الأصفر، وهو لون يخالف قميص النصر الذي اشتهر به، ويتكون من الأصفر واللون الأزرق هو لون الشورت، بينما تكون الجوارب صفراء، أو يكون الطقم كاملًا باللون الأصفر.

وعلى صعيد القميص الاحتياطي، سيرتدي النصر اللون الأبيض للمرة الأولى في تاريخه، وكان لفترة طويلة يرتدي الطقم الأزرق بالكامل مع بعض الخطوط الصفراء قبل أن تبدأ إدارات النصر بإضفاء ألوان إضافية مثل القميص الأخضر الاحتياطي الذي ظهر قليلًا في عام 2007، والقميص الرصاصي الكامل في عام 2009، إضافة إلى “الجيشي” باللونين الأخضر والرصاصي قبل نحو 3 أعوام.

وسبق لأندية أوروبية أن تخلت عن بعض قناعاتها في القمصان، وأبرزها برشلونة الإسباني الذي تأسس قبل نحو 109 أعوام، ولطالما ارتدى القميص المخطط بالطول، لكنه في عام 2015 اختار أن تكون خطوط القميص للمرة الأولى بالعرض.