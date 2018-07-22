غضب جماهيري بسبب عدم التحاق عمر السومة ببعثة النادي الأهلي السعودي في النمسا

أعربت جماهير النادي الأهلي السعودي عن غضبها الشديد، بسبب عدم قدرة النجم السوري، عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، الالتحاق بمعسكر الفريق المقام في النمسا.

ويرجع السبب الرئيس لعدم سفر السومة إلى النمسا هو عدم تجديد التأشيرة الأوروبية الخاصة باللاعب، قبل أن يأتي ميعاد السفر، إذ انتهت تأشيرته بعد قدومه من معسكر منتخب سوريا بـ3 أيام، وفور وصوله بدأ الجهاز الإداري في إجراءات تجديد تأشيرة شنغن.

ولكن روتين الإجراءات الخاصة بالتجديد أخَّر كثيراً من صدور التأشيرة؛ ما أدى إلى تخلف السومة عن بعثة الفريق التي غادرت إلى النمسا وبدأت تدريباتها واستعداداتها للموسم الجديد بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ولم تعلن إدارة الأهلي بشكل رسمي حتى الآن، أسباب تأخر انضمام السومة إلى معسكر الفريق رغم أهميته في بداية الموسم.

وقال اللاعب في فيديو متداول على موقع “تويتر” بسؤاله عن أزمة المعسكر: “إن شاء الله الأسبوع المقبل أستخرج التأشيرة وأنضم للفريق”.