“موسم للنسيان”.. عمر السومة يوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي السعودي بعد تجديد عقده (فيديو)

وجه السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، رسالة لجماهير فريقه، مشددًا على أنه يريد الاستمرار في صفوف الفريق لنهاية عقده.

وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلن مؤخرًا عن تمديد عقد السومة حتى 2021، بعدما قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بسداد جميع مستحقات اللاعب المتأخرة.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”، مساء السبت: “عقدي السابق مع الأهلي كان يقضي ببقائي 3 سنوات وسنتين اختيارية، وبعد توقيعي العقد الجديد، أصبحت مدة العقد 5 سنوات وقمنا برفع الشرط الجزائي، وهذا الشيء ما فكرت فيه”.

وأضاف: “أوجه رسالة للجمهور، هذا الموسم للنسيان وأتمنى من جماهير الأهلي فتح صفحة جديدة، ونحتاج دعم الجمهور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا”.

وأردف: “من يوم ما استلم أستاذ ماجد النفيعي وكلهم تواصلوا معي وحكيت لهم ما حدث الفترة الماضية، والبعض أشاع أن في خلاف بيني وبين اللاعب، ولكن هذا غير صحيح، مشكلتي كانت مع المدرب ريبروف وهي ما جعلتني أبتعد عن الفريق الفترة الماضية، ولكن علينا أن نفتح صفحة جديدة ونبدأ من اليوم.. ولكن لم أخبر طارق كيال أن فيه مشكلة بيني وبين اللاعبين والأمور طيبة وكل شيء فات علينا أن ننساه”.

وكان طارق كيال نائب رئيس الأهلي السابق أكد وجود بعض المشاكل بين السومة ولاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

وأتم السومة: “علاقتي مع الأهلي ليست علاقة لاعب محترف مع ناد، ولكني مرتاح بجدة وبالنادي، وتأقلمت، وأعتبر نفسي ابن النادي وسأكمل مسيرتي كلها هنا”.