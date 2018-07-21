حسن الراهب يوضح موقفه من الرحيل عن نادي النصر السعودي

نفى حسن الراهب، مهاجم نادي النصر السعودي، الأنباء التي تحدثت عن مفاوضاته مع أندية أخرى واقتراب انتقاله لإحداها.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت: “نظرًا لوجود بعض الأخبار عن مفاوضات انتقال لعدد من الأندية أوضح بأنه لاصحة لهذه الأخبار تماما، ولدي عام كامل متبقي في عقدي مع النادي وملتزم بجدول التمارين الموضوع لي من قبل الجهاز الإداري منذ أول يوم تمارين إلى الآن احتراما لعقدي وعملي والكيان وجمهوره.. أحببت أن أوضح ذلك وشكرا”.

نظرا لوجود بعض الاخبار عن مفاوضات انتقال لعدد من الأندية

اوضح بانه لاصحة لهذه الأخبار تماما ولدي عام كامل متبقي في عقدي مع النادي وملتزم بجدول التمارين الموضوع لي من قبل الجهاز الاداري منذ اول يوم تمارين الى الآن احتراما لعقدي وعملي والكيان وجمهوره

احببت ان اوضح ذلك وشكرا — حسن الراهب (@hasanalraheb) July 21, 2018

وكانت تقارير قد أشارت إلى اتفاق بين إداراتي النصر والقادسية لانتقال اللاعب لصفوف الأخير في الفترة المقبلة.

وتأتي تغريدة الراهب كأول رد فعل بعد استبعاده من معسكر الفريق الجاري حاليا في سويسرا.

يشار إلى أن الأوروغوياني دانيال كارينيو، مدرب النصر، استبعد الراهب إضافة إلى الحارس عبد الله العنزي، عن بعثة الفريق التي غادرت إلى معسكر سويسرا، الخميس قبل الماضي.

وانتقل حسن الراهب “34 عامًا” إلى نادي النصر في يناير 2013 قادمًا من نادي نجران، وقدّم مستويات فنية لافتة مع الفريق قبل 3 مواسم.