جدل حول تغريدة حساب دوري بلس عن كريستيان راموس مدافع نادي النصر السعودي‎ (صور)

جدل حول تغريدة حساب دوري بلس عن كريستيان راموس مدافع نادي النصر السعودي‎ (صور)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أثار حساب” دوري بلس”، المختص بمتابعة مباريات الدوري السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجدل بين المتابعين، بعد تعاقد نادي النصر مع المدافع البيروفي كريستيان راموس.

وكتب الحساب على “تويتر”: “تعرّف على البيروفي المتهور مدافع النصر الجديد كريستيان راموس.

وتسبب وصف راموس بالمتهور في جدل بين متابعي الدوري السعودي، إذ يرى بعضهم وعلى وجه الخصوص مشجعي النصر أن القائم على الحساب يسبب التعصب، وأنه لا بد من الحيادية، وتوفير كل معايير التنافس، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الفرق.

وقال المغرد معن القويعي: “مع الاحترام للجميع ولكن لا أرى أي تعصب في التغريدة، فقط نقلوا ما غرد به حساب نادي النصر الرسمي مع وصف بسيط، بعيدًا عن كونه لاعبًا نصراويًا الآن، مدافع يجيك وفي مسيرته 105 كروت ما بين أصفر وأحمر ماذا تسميه؟؟!!”.

وأشار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل: “جمهور نادي النصر يتساءل: حساب دوري بلس المفروض إنه محايد ويقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، لماذا تغريداته عن نادي النصر غير محايدة!؟ ليس من مصلحة حسابكم خسارة جمهور كبير كجمهور نادي النصر”.

وأعلن نادي النصر، اليوم السبت، رسميًا، تعاقده مع المدافع البيروفي كريستيان راموس بعقد مدته 4 مواسم.

وبعد فترة من نشرها اختفت التغريدة من الحساب الرسمي، لكن عددًا من مشجعي نادي النصر طالبوا القائمين على الحساب بالاعتذار لجماهير العالمي.

وعزز مشجعو النصر موقفهم بأن الحساب سبق وأن سخر من فشل ناديهم في التعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى، عندما نشر صورة اللاعب مع رمز ساخر.

يشار إلى أن راموس، البالغ من العمر 29 عامًا، شارك في 69 مباراة دولية مع منتخب بيرو، سجل فيها 3 أهداف منذ العام 2009.

وفي 307 مباريات لراموس مع جميع الأندية تعرض للطرد المباشر 6 مرات، و نال 99 بطاقة صفراء، بينما سجل 12 هدفًا، وصنع مثلها، كما سجل 3 أهداف في 71 مباراة دولية مع بيرو.

وسبق أن لعب راموس لأندية: أليانزا ليما، وخوان أريش من بيرو، وجيمناسيا لابلاتا من الأرجنتين، وإيميلك الكولومبي، وفيراكروز المكسيكي.

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