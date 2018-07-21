جدل حول تغريدة حساب دوري بلس عن كريستيان راموس مدافع نادي النصر السعودي‎ (صور)

أثار حساب” دوري بلس”، المختص بمتابعة مباريات الدوري السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجدل بين المتابعين، بعد تعاقد نادي النصر مع المدافع البيروفي كريستيان راموس.

وكتب الحساب على “تويتر”: “تعرّف على البيروفي المتهور مدافع النصر الجديد كريستيان راموس.

وتسبب وصف راموس بالمتهور في جدل بين متابعي الدوري السعودي، إذ يرى بعضهم وعلى وجه الخصوص مشجعي النصر أن القائم على الحساب يسبب التعصب، وأنه لا بد من الحيادية، وتوفير كل معايير التنافس، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الفرق.

مع الاحترام للجميع ولكن لا ارى اَي تعصب في تغريدة @dawriplusksa !!

فقط نقلوا ما غردوا به حساب نادي النصر الرسمي مع وصف بسيط !!#حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب

بعيداً عن كونه لاعب نصراوي الان، مدافع يجيك و في مسيرته 105 كروت ما بين اصفر و احمر ماذا تسميه ؟؟!! pic.twitter.com/CUuVWUqDA1 — معن القويعي ???????? (@MaanAlquiae) July 21, 2018

وقال المغرد معن القويعي: “مع الاحترام للجميع ولكن لا أرى أي تعصب في التغريدة، فقط نقلوا ما غرد به حساب نادي النصر الرسمي مع وصف بسيط، بعيدًا عن كونه لاعبًا نصراويًا الآن، مدافع يجيك وفي مسيرته 105 كروت ما بين أصفر وأحمر ماذا تسميه؟؟!!”.

جمهور نادي #النصر يتساءل

حساب دوري بلس المفروض انه حساب محايد و يقف على مسافة واحدة من الاندية ، لماذا تغريداته عن نادي النصر غير محايدة !؟

ليس من مصلحة حسابكم خسارة جمهور كبير كجمهور نادي النصر@dawriplusksa #حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب

. pic.twitter.com/RLbfZNYsYK — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 21, 2018

وأشار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل: “جمهور نادي النصر يتساءل: حساب دوري بلس المفروض إنه محايد ويقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، لماذا تغريداته عن نادي النصر غير محايدة!؟ ليس من مصلحة حسابكم خسارة جمهور كبير كجمهور نادي النصر”.

وأعلن نادي النصر، اليوم السبت، رسميًا، تعاقده مع المدافع البيروفي كريستيان راموس بعقد مدته 4 مواسم.

وبعد فترة من نشرها اختفت التغريدة من الحساب الرسمي، لكن عددًا من مشجعي نادي النصر طالبوا القائمين على الحساب بالاعتذار لجماهير العالمي.

وعزز مشجعو النصر موقفهم بأن الحساب سبق وأن سخر من فشل ناديهم في التعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى، عندما نشر صورة اللاعب مع رمز ساخر.

#حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب

يبدو أن المشرف على هذا الموقع ( طاقيته ) منه وفيه وفي هذي الحالة علية أن ينزع ( طاقية ) التعصب وإرتداء ( طاقية ) الحياد لجميع الأندية???? pic.twitter.com/mtlzvLj74f — بخيت الزهراني (@bakeet_9) July 21, 2018

يشار إلى أن راموس، البالغ من العمر 29 عامًا، شارك في 69 مباراة دولية مع منتخب بيرو، سجل فيها 3 أهداف منذ العام 2009.

وفي 307 مباريات لراموس مع جميع الأندية تعرض للطرد المباشر 6 مرات، و نال 99 بطاقة صفراء، بينما سجل 12 هدفًا، وصنع مثلها، كما سجل 3 أهداف في 71 مباراة دولية مع بيرو.

وسبق أن لعب راموس لأندية: أليانزا ليما، وخوان أريش من بيرو، وجيمناسيا لابلاتا من الأرجنتين، وإيميلك الكولومبي، وفيراكروز المكسيكي.

انا كنصراوي اشكر حساب دوري بلس ماقالو غير صحيح مدافع متهور وفاشل واحتياط فيه ناديه السابق #حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب — سعد بن فيصل (@saadd02692503) July 21, 2018

#حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب

اعتذار لنادي النصر وجماهيره

وحذف التغريدة المسيئه ومحاسبة من كان خلفها

والتعهد بعدم تكرار ذلك النصر وإدارته ولاعبية وجماهيره خط احمر خط احمر خط احمر — ابو عزام (@wfaAKhHWffkYxyg) July 21, 2018

#حساب_دوري_بلس_يثير_التعصب

هنا صورتين لخبري التعاقد مع بوتيا الهلالي وراموس النصراوي من موقع دوري بلس ويلاحظ بوضوح الفرق في تمرير المعلومه وخلق انطباع عن اللاعبين !! pic.twitter.com/UaHCkuuN1w — ابو وجد (@Abu_w_99) July 21, 2018