مدرب نادي الهلال السعودي يرفض رحيل سالم الدوسري للاحتراف

كشفت تقارير صحفية عن رفض البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، رحيل سالم الدوسري عن صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد رغبة فياريال الإسباني باستمرار اللاعب في صفوفه موسماً آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، اليوم الجمعة، عبر مصادرها، فإن النادي الإسباني الذي مثّله الدوسري معاراً 6 أشهر خلال فترة التسجيلات الشتوية في يناير الماضي أبدى اهتماماً في كسب خدماته في الموسم الجديد.

إلا أن خيسوس أبلغ الدوسري خلال اجتماع عُقد في مقر النادي قبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي الحالي في النمسا، تمسكه به.

ورأى خيسوس أن الدوسري قدم مستويات لافتة مع الأخضر السعودي في المونديال الروسي ومع فياريال أيضا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الهلال ستبحث مع الدوسري مستقبله خلال المعسكر الإعدادي الحالي لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وكان الدوسري، قال إنه لن يذهب إلى أن نادي خلال الموسم الكروي المقبل ويبقى في صفوف الزعيم، مشيراً إلى أنه لن يبحث عن عروض للانتقال إلى نادي سواء أوروبي أو محلي الفترة المقبلة.

وفي مقطع فيديو نشره أحد الإعلاميين السعوديين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ظهر الدوسري متحدثاً عن بقائه في صفوف الزعيم الموسم القادم، متمنياً التوفيق للهلال.

وكانت العديد من التقارير الأوروبية أشارت إلى مراقبة أندية أوروبية للاعب الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم سالم الدوسري، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة الأخضر بمنافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018.