سالم الدوسري يعلن استمراره مع نادي الهلال السعودي (فيديو)

قال سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إنه مستمر مع الفريق خلال الموسم الجديد، كما أشار إلى تركيزه حاليًا على تقديم موسم جيد مع الأزرق.

ويخوض الهلال حاليًا، فترة إعداد الموسم الجديد برفقة المدرب جوزيه خيسوس.

وخاض الدوسري فترة احتراف على سبيل الإعارة بنادي فياريال الموسم الماضي.

وقال الدوسري خلال فيديو مع الإعلامي حمد الصويلحي، إنه يستعد جيدًا للموسم الجديد مع الهلال في إشارة إلى إغلاق ملف الاحتراف.

كانت مجلة ليفربول إكو رشحت سالم في تقرير لها حول الانتدابات التي قد يبرمها يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز منتخب السعودية على مصر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالمجموعة الأولى في كأس العالم روسيا 2018.