هل يخطف الاتحاد المهاجم هارون كمارا من نادي الهلال السعودي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن أنها اتفقت بالفعل مع اللاعب هارون كمارا “مواليد”، لاعب القادسية الحالي على التوقيع معه للانضمام للعميد في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن اللاعب يعد أحد أبرز المهاجمين في الكرة السعودية، وسبق له الانضمام للمنتخب السعودي في أحد فترات الإعداد قبل مونديال كأس العالم.

يذكر أن اللاعب كان مطلوبًا بقوة لدى إدارة الهلال قبل أن ينجح المفاوض الاتحادي في إقناع اللاعب بتواجد فرصته في قيادة هجوم العميد، بعكس فرصته التي ستكون ضعيفة مع الهلال.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت في وقتٍ متأخر من مساء الأمس تعاقدها مع البرازيلي تياغو كارليتو قادمًا من أتليتيكو بارانينسي.

وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الاتحاد عن أن صفقة كارليتو تكلفت نحو 3.5 مليون يورو، بواقع مليون يورو لناديه و2.5 مليون يورو للاعب في موسمين.