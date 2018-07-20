رسميًا.. نادي الهلال السعودي يتعاقد مع أندري كاريلو (صور)

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي التعاقد رسميًا، مع البيروفي أندري كاريلو الملقب بـ”الثعبان” وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
ونشر حساب الهلال على موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب وبعض أهدافه، قبل أن ينشر مقطعًا آخر لتوقيع العقد، الذي تم مع سامي الجابر رئيس نادي الهلال.
وسيلتحق أندري كاريلو اليوم الجمعة بتدريبات الفريق الأزرق في معسكره في النمسا.
الجدير بالذكر أن كاريلو انضم إلى الهلال مقابل 2.5 مليون يورو لصالح بنفيكا، مع تكفل الهلال برواتب اللاعب مع النادي البرتغالي البالغة نحو مليوني يورو في الموسم، بخلاف ما سيحصل عليه من الهلال.
#كاريلو_هلالي #انفوجرافيك_الهلال pic.twitter.com/avsEjIVyIt
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٠ يوليو ٢٠١٨
???? صور من توقيع رئيس نادي #الهلال @SamiAlJaber مع البيروڤي أندري كاريلو #كاريلو_هلالي pic.twitter.com/nSO7BS5sWO
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٠ يوليو ٢٠١٨
???? رئيس نادي #الهلال @samialjaber يرحّب بالبيروڤي @18andrecarrillo #كاريلو_هلالي #فيديو_الهلال pic.twitter.com/376WyP8w1G
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٠ يوليو ٢٠١٨