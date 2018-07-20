رسميًا.. نادي الهلال السعودي يتعاقد مع أندري كاريلو (صور)

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي التعاقد رسميًا، مع البيروفي أندري كاريلو الملقب بـ”الثعبان” وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر حساب الهلال على موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب وبعض أهدافه، قبل أن ينشر مقطعًا آخر لتوقيع العقد، الذي تم مع سامي الجابر رئيس نادي الهلال.

وسيلتحق أندري كاريلو اليوم الجمعة بتدريبات الفريق الأزرق في معسكره في النمسا.

الجدير بالذكر أن كاريلو انضم إلى الهلال مقابل 2.5 مليون يورو لصالح بنفيكا، مع تكفل الهلال برواتب اللاعب مع النادي البرتغالي البالغة نحو مليوني يورو في الموسم، بخلاف ما سيحصل عليه من الهلال.