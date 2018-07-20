تفاصيل انتقال سيروتي من نادي الهلال السعودي إلى إنديبندينتي

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، إنها قررت إعارة اللاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي، إلى إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسم واحد، مقابل نحو نصف مليون يورو.

وأوضحت المصادر أن عقد الإعارة يتضمن بندًا يسمح للنادي الأرجنتيني بشراء سيروتي بصورة نهائية حال دفعه مبلغ 4.5 مليون دولار.

وانضم سيروتي لنادي الهلال، في يناير الماضي، قادمًا من سان لورينزو الأرجنتيني، وشارك مع الزعيم في 12 مباراة بالدوري السعودي و4 في دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، تدرس إدارة الهلال التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، ليلعب بجوار ألبرتو بوتي، إضافة للتعاقد مع مهاجم صريح ولاعب جناح بتوصية من المدرب جورجي خيسوس.

في سياق متصل، قالت صحيفة “الرياضية” إن إدارة الزعيم قد اقتربت إلى حد كبير، من إنهاء المفاوضات مع مهاجم مميز، رشحه الجهاز الفني لقيادة هجوم الفريق.