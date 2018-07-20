نادي الهلال السعودي يفاوض مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي بشكتاش التركي، لضم المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الاقتصادية” فإن سامي الجابر رئيس نادس الهلال، وبناءً على توصية من المدرب جورجي خيسوس تواصل بالفعل مع مسؤولي النادي التركي من أجل ضم اللاعب.

ونيغريدو شارك الموسم الماضي مع بشكتاش في 43 مباراة بواقع 2060 دقيقة، سجل فيها 15 وصنع 9، علمًا أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

وسبق لنيغريدو اللعب في أندية ريال مدريد وإشبيلية وألميريا ومانشستر سيتي وفالنسيا وميدلسبرة وبشكتاش، علمًا بأن الإدارة الهلالية تفاوض 3 آخرين من بينهم فالكاو والهولندي باس دوست.

يملك نيغريدو 10 أهداف في 21 مباراة دولية مع منتخب بلاده إسبانيا، لكن آخر مباراة خاضها مع الماتادور تعود إلى مارس 2014.

وفي مشواره مع الأندية سجل نيغريدو 182 هدفًا وصنع 65 في 460 مباراة.