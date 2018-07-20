النادي الأهلي المصري يرد على تصريحات تركي آل الشيخ الغاضبة

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التصريحات الأخيرة التي أطلقها تركي آل الشيخ، وعبّر فيها عن غضبه مما يتردد عن اعتذاره لإدارة النادي.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي في تصريحات تلفزيونية: “معالي المستشار تركي آل الشيخ تقدم بمبادرة كريمة، قبلها الأهلي باحترام وثمنها وطوى صفحة الخلاف تمامًا؛ لأن الأهلي ينظر دائمًا للأمام”.

وأضاف فؤاد “الأهلي غير مسؤول عن أي تصريحات تصدر هنا أو هناك، البيان الصادر من الإدارة لقبول مبادرة الشيخ، هو من يعبّر عن مجلس الإدارة الذي حرص في بيانه أن يصدر عنه كمجلس وليس كشخص، وطبقًا لآلية العمل نشرنا الخبر على الموقع الرسمي الذي يُعبر عن النادي، وتم توزيعه على الصحفيين والإعلاميين وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يعلق أي مسؤول من الأهلي”.

وتابع فؤاد “قناة النادي الأهلي هي جزء من المنظومة الإعلامية للنادي، لكنها لا تعبر في الوقت الراهن عن المواقف الرسمية للإدارة”.

وأضاف فؤاد: “القناة تتواصل معي بشكل شخصي وكذلك مع إدارة الإعلام لاستيضاح مواقف مجلس الإدارة في كثير من القضايا، لكن ما يعبر عن مجلس الإدارة وقراراته هو ما أعلنه بنفسي أو ينشر على الموقع الرسمي”.

يذكر أن تناول عدلي القيعي لبيان الأهلي بشأن قبول مبادرة التصالح، من خلال برنامجه “ملك وكتابة” على قناة النادي، أغضب تركي أل شيخ، مما جعله يصدر تصريحات غاضبة ويؤكد أنه لم يعتذر.