تركي آل الشيخ لمجلس النادي الأهلي المصري : لم أعتذر.. كفاية عجرفة‎ (صور)

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن انزعاجه مما أسماه “العجرفة” التي تعامل بها مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عقب تنازله عن القضايا التي رفعها على النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “أنا تنازلت عن القضايا وابديت حبي للنادي الأهلي … معرفش الي بيقول مدام اعتذر احنا مسامحين! أنا لم اعتذر لأحد … ولمن يقول وبما أنك تنازلت نحن متنازلين أقول وبوضوح … أنا تنازلت عن حق … وأنتم أرجو منكم أن لا تتنازلوا عن شي … كفاية عجرفة ملهاش لازمه ولا طعم … عيب …!”.

وأضاف: ” أنا قلت بوضوح أنا مسامح في كل شيء … لم أعتذر … ولم أطلب أن أحدًا يسامحني … اللي عنده حاجة هناك طرق نظامية ليحصل عليها … لا أحد يظهر بمظهر أنه تنازل عن حق له بعد أن تنازلت … أنا أطلب من أي حد أن لا يسامحني … هل فيه أوضح من كذا ؟”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تنازله عن القضايا المرفوعة منه، ضد النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية إنه سيكلف محمد حمودة المحامي الخاص به لإلغاء كل القضايا التي تم رفعها منه ضد محمود الخطيب والنادي الأهلي.

وأضاف: “محدش يقدر يدخل بيني وبين الكابتن الكبير بيبو، في حقائق بتغيب وبترجع وفي ناس تصطاد في المياه العكرة، الخطيب بحترمه والأهلي كبير عندي، لن أسمح للحظة دي إن حد يتكلم عن الخطيب”.

ورد النادي الأهلي في بيان قال فيه إنه يرحب بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه.

وأضاف الأهلي في بيانه: “يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

وتابع البيان: “يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية”.