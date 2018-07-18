النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع دجانيني تافاريس مهاجم الرأس الأخضر(صورة)

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الخميس التوقيع رسميًا مع دجانيني تافاريس مهاجم منتخب الرأس الأخضر مدة 4 مواسم مقبلة لتمثيل صفوف الفريق الغربي اعتبارًا من الموسم المقبل.

ووقع دجانيني”27 عامًا” للفريق الجداوي قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، بعد أن توج هدافًا للدوري المكسيكي الموسم الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” القاطرة البشرية دجانيني تافاريس أهلاويًا لأربع سنوات مقبلة” كما بث الموقع مقاطع “فيديو” لبعض الاهداف التي أحرزها اللاعب”.

واستدعي دجانيني لأول مرة لصفوف منتخب الرأس الأخضر في نهاية عام 2011 وسجل أول أهدافه الدولية يوم 16 يونيو 2013 ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 أمام منتخب مدغشقر.