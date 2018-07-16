النادي الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع نجم غريميو البرازيلي

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، إنها دخلت في مفاوضات جدية مع اللاعب ميشيل فيريرا نجم وسط فريق غريميو البرازيلي؛ وذلك لضمه في الفترة القادمة.

ويبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا، وسبق له الحصول على لقب أفضل محور دفاعي في الدوري البرازيلي وتبلغ قيمته السوقية نحو مليوني ونصف المليون يورو.

وأوضحت المصادر أن الأهلي عرض نحو مليوني يورو لنادي غريميو، بيد أن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض وطالبت بمضاعفته، حيث تنوي إدارة الأهلي التقدم بعرض يزيد مليون يورو على العرض السابق.

ولعب فيريرا في أتلتيكو غويانسي وقادهم نحو الصعود للدوري الممتاز، ثم انتقل لغريميو وحقق معهم كأس ليبرتادوريس ولعب معهم في بطولة العالم للأندية.