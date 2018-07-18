عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الخميس

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، جمعية عمومية غير عادية في مدينة جدة، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يحضر الجمعية غير العادية 47 عضوًا، حسبما أعلن المركز الإعلامي لاتحاد الكرة السعودي.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يبدأ بكلمة لرئيس الاتحاد عادل عزت، وذلك حسبما أعلن اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعقد جمعية عمومية غير عادية غدًا الخميس بمدينة جدة..https://t.co/qFRJZUXNde — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٨ يوليو ٢٠١٨

من جهة أخرى، تنظم الهيئة العامة للرياضة السعودية، غدًا الخميس، ورشة عمل لتطوير استراتيجية القطاع الرياضي، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بالرياض، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

تهدف الورشة التي يشارك فيها أكثر من 65 شخصًا يمثلون ما يقرب من 15 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات رياضية ومجتمعية، بالإضافة لستة خبراء دوليين، إلى مواكبة التطور الكبير الذي تشهده السعودية في شتى القطاعات.

وتتطلع الورشة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وإيمانًا من الهيئة العامة للرياضة بدورها الكبير في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع حيوي.

وسيتم خلال ورشة العمل مناقشة العديد من المحاور المهمة مع الجهات ذات الصلة بحضور عدد من الرياضيين، أبرزها وضع الرؤية المناسبة لقطاع الرياضة السعودية، واستحداث استراتيجية الهيئة العامة للرياضة بالشكل الذي يلائم الطموحات.