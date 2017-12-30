هل يستقيل عادل عزت من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

أشارت تقارير صحفية إلى اعتزام عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي الحالي، ترك منصبه بعد انتخابه رئيسًا لرابطة المحترفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، اليوم السبت، فإن هناك تغييرات وشيكة ستكون على الهرم الإداري للكرة السعودية.

وربطت المصادر بين تولي رئيس اتحاد القدم، عادل عزت، منصب رئيس رابطة دوري المحترفين، مع التغييرات المقبلة، إذ يرجح أن يتقدم عزت باستقالته من اتحاد القدم، ويتفرغ للرابطة.

وانتخبت رابطة دوري المحترفين عادل عزت رئيسًا لها بالتزكية، خلفًا للمستقيل ياسر المسحل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة وأعلنت من خلاله تزكية عزت من ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري السعودي للمحترفين.