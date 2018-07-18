تقارير.. أندريه كاريلو وصل إلى النمسا لإتمام انتقاله لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو وصل، اليوم الأربعاء، إلى النمسا، تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، حيث يقيم “الزعيم” معسكره هناك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “إبولا” البرتغالية، فإن اللاعب وصل النمسا لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع مع الهلال.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الهلال سيدفع نحو 4 ملايين يورو لبنفيكا، على أن يحصل اللاعب على أجر سنوي يصل لـ 8 ملايين يورو، وأفضلية شراء بعد الموسم الحالي نظير 20 مليون يورو.

وسبق للاعب الدولي في صفوف منتخب بيرو، ويبلغ من العمر 27 عامًا، اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.

وأصبح نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع كاريلو بشكل رسمي على سبيل الإعارة من صفوف نادي بنفيكا لمدة موسم رياضي واحد.

ودخل نادي إيفرتون الإنجليزي في المنافسة مع نادي الهلال على التعاقد مع النجم البيروفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن مدرب نادي إيفرتون، البرتغالي ماركو سيلفا يعرف القدرات الفنية الجيدة للاعب كاريلو.

وُلد أندري كاريلو في مدينة ليما عاصمة دولة بيرو في الرابع عشر من يونيو من عام 1991 واحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين يوم مباراة السعودية وروسيا الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وكان اللاعب كاريلو تألق وسجل هدفًا لمنتخب بيرو في شباك منتخب السعودية، وذلك بعد المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين في دولة سويسرا تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم.