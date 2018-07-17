تفاصيل عقد كاريلو مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية بيروفية النقاب عن تفاصيل عقد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مع نادي الهلال السعودي، بعد الإعلان عن اتفاق الهلال مع بنفيكا على استعارة اللاعب لمدة عام.

صحيفة “larepublica” فجرت مفاجأة بعدما أعلنت عن أن الهلال سيدفع نحو 4 ملايين يورو لبنفيكا على أن يحصل اللاعب على أجر سنوي يصل لـ 8 ملايين يورو، وأفضلية شراء بعد الموسم الحالي نظير 20 مليون يورو.

اللاعب دولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا، وسبق له اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.

ويجيد كاريلو اللعب في مركز الهجوم وسبق أن تدرب تحت قيادة المدرب خيسوس الذي أوصى إدارة الهلال بالتعاقد معه، واللاعب هو صاحب أول أهداف بيرو في مونديال روسيا الحالي في شباك أستراليا.

وأرسل مقربون من نادي الهلال، رسائل طمأنة لجماهير النادي على مستقبل الفريق في سوق الانتقالات بالمملكة العربية السعودية، مع تصاعد وتيرة صفقات المنافس التقليدي نادي النصر الذي أعلن أمس عن ضم الدولي المغربي نور الدين أمرابط.

وقد يعلن نادي النصر عن الصفقة الكبرى في تاريخ الدوري السعودي، بضم الدولي النيجيري أحمد موسى من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان المقرب من نادي الهلال “أتوقع الهلال يعلن عن صفقتين في وقت واحد أو قريب من بعض. سامي الجابر وجيسوس مسوين شغل”.

وبدأ الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ـ قبل أسابيع ـ تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وأعلن عن تعاقده مع المدافع الإسباني البرتو بوتيا في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع اولمبياكوس اليوناني.

ونشر الهلال في حسابه على تويتر صورة للمدافع الإسباني وهو يوقع عقده مع رئيس النادي سامي الجابر والمدرب جورج جيسوس. وفي بيان أصدره لاحقًا قال الهلال، إن بوتيا وقع عقدًا لمدة عامين “مع أفضلية التجديد لعام إضافي”.

وأمضى بوتيا (29 عامًا)، وهو خريج أكاديمية برشلونة، المواسم الأربعة الماضية مع اولمبياكوس كما سبق له اللعب في أشبيلية وايلتشي وسبورتنج خيخون في إسبانيا.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي :”جميع تحركات إدارة الهلال في ملف الأجانب تسير بالتنسيق والتشاور مع المدرب جيسوس حسب احتياجاته الفنية وبدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

“بعد الاتفاق مع كاريلو .. الهلال اقترب من الاتفاق مع مهاجم أجنبي دولي مميز تمهيدًا لإتمام التعاقد مع لاعبين أجنبيين، والعمل على التعاقد مع أجنبي ثالث في الوسط خلال الفترة المقبلة”.