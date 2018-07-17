نادي الهلال السعودي ينشط في سوق الانتقالات مع تصاعد وتيرة صفقات النصر

أرسل مقربون من نادي الهلال السعودي، رسائل طمأنة لجماهير النادي على مستقبل الفريق في سوق الانتقالات بالمملكة العربية السعودية، مع تصاعد وتيرة صفقات المنافس التلقليدي نادي النصر الذي أعلن أمس عن ضم الدولي المغربي نور الدين أمرابط.

وقد يعلن نادي النصر عن الصفقة الكبرى في تاريخ الدوري السعودي، بضم الدولي النيجيري أحمد موسى من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان المقرب من نادي الهلال “أتوقع الهلال يعلن عن صفقتين في وقت واحد أو قريب من بعض. سامي الجابر وجيسوس مسوين شغل”.

وبدأ الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ـ قبل أسابيع ـ تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد وأعلن عن تعاقده مع المدافع الإسباني البرتو بوتيا في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع اولمبياكوس اليوناني.

ونشر الهلال في حسابه على تويتر صورة للمدافع الإسباني وهو يوقع عقده مع رئيس النادي سامي الجابر والمدرب جورج جيسوس. وفي بيان أصدره لاحقًا قال الهلال، إن بوتيا وقع عقدًا لمدة عامين “مع أفضلية التجديد لعام إضافي”.

وأمضى بوتيا (29 عامًا)، وهو خريج أكاديمية برشلونة، المواسم الأربعة الماضية مع اولمبياكوس كما سبق له اللعب في أشبيلية وايلتشي وسبورتنج خيخون في إسبانيا.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي :”جميع تحركات إدارة الهلال في ملف الأجانب تسير بالتنسيق والتشاور مع المدرب جيسوس حسب احتياجاته الفنية وبدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

“بعد الإتفاق مع كاريلو .. الهلال اقترب من الاتفاق مع مهاجم أجنبي دولي مميز تمهيدًا لإتمام التعاقد مع لاعبين أجنبيين، والعمل على التعاقد مع أجنبي ثالث في الوسط خلال الفترة المقبلة”.

وأصبح الهلال قريبًا من التعاقد مع الدولي البيروفي كاريلو.