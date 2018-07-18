رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يضم البرازيلي كارليتو

قال نادي الاتحاد السعودي، إنه ضم البرازيلي تياغو كارليتو قادمًا من أتليتيكو بارانينسي.

وأضاف النادي في بيان مقتضب في حسابه في تويتر: “اتفقت إدارة النادي رسميًا مع اللاعب البرازيلي تياجو كارليتو.. على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي سيخضع له في النمسا نهاية الأسبوع الحالي”.

وبدأ الظهير الأيسر البالغ عمره 29 عامًا مسيرته مع سانتوس في 2007 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 أعلن فالنسيا الإسباني التعاقد مع اللاعب حتى 2014.

لكنه شارك في مباراة واحدة مع النادي الإسباني وتمت إعارته إلى إيلتشي.

وفي فبراير/ شباط 2010 أعلن ساو باولو ضم اللاعب من فالنسيا حتى 2014 ومع صعوبة حصوله على فرصة في التشكيلة الأساسية رحل على سبيل الإعارة إلى أولمبيا القادم من باراغواي، لكنه فشل في التأقلم ليفسخ عقده بعد ثلاثة أشهر فقط.

ثم انتقل إلى أمريكا مينيرو الصاعد حديثا إلى الدوري البرازيلي في 2011 وبعد هبوط الفريق أعاره ساو باولو إلى فلومينيسي ونال معه لقب الدوري.

وخرج كارليتو معارا إلى بونتي بريتا وافاي وبوتافوجو قبل أن تستقر به الحال في أتليتيكو بارانينسي في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأنهى الاتحاد، الذي ضم في وقت سابق من الشهر الحالي المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي جوناس دي سوزا، الموسم الماضي في المركز التاسع.